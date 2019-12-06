Подними стул: журналисты объяснили, почему мужчинам не дается новый всемирный челендж (видео)

Все дело в центрах тяжести. У большинства девушек он расположен чуть ниже бедер, а у парней гораздо выше.

В сети становиться популярным новый челлендж, так называемый ChairChallenge, где надо согнуться на 90 градусов, поднять стул и выпрямиться. Но большинство мужчин, в отличие от женщин, не могут его выполнить.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

ChairChallenge охватил виртуальную сеть. Самое интересное, что сильные и мужественные мужчины не могут с ним справиться, в отличие от девушек, которым легко удается поднять стул.

«Сначала два шага от стены, затем надо наклониться, упереться головой в стену под углом 90 градусов, стул надо подтянуть и попробовать выпрямиться», - объясняет условия челленджа корреспондент ТСН.

Все дело в центрах тяжести. У большинства девушек он расположен чуть ниже бедер, а у парней гораздо выше. Поэтому, когда девушки согнуты над стулом, их центр тяжести сосредоточивается над ногами, а у парней – над стулом.

Как сообщал УНИАН, в сети стал популярным флешмоб, который предусматривает танец втроем. Видео с челленджем публикуют под тегом #TriangleDance.