Раздавленная выпуклость и член с привкусом рыбы: названы лауреаты премии за худшее описание секса

В одной из признанных отвратительными сцен писатель сравнил пенис с обезьянкой, что "свернула свои лапки".

Литературный журнал Literary Review выбрал лауреатов ежегодной премии Bad Sex Awards – награды за худшее описание секса. В этом году победителями впервые стали сразу два писателя француз Дидье Декуен и британец Джон Харви.

Об этом передает hromadske.

Члены жюри отметили, что оба автора так плохо описали сцены секса, что они не могли выбрать единого победителя.

Читайте такжеThe Guardian: Европе нужна новая культурная революция в духе 1989 годаТак, Дидье Декуен получил премию Bad Sex Awards за роман «Среди садов и тихих заводей», повествующий о Японии XII века.

Одна из сцен книги описана так: «Землистый привкус поразил ее. Когда Кацуро был жив, и когда его член расправлялся во рту Миюки, у него был привкус сырой рыбы, молодых и теплых побегов бамбука, а когда он наконец выливался соками, то по вкусу напоминал свежий миндаль. А сейчас тот же самый член под языком Миюки был лишенным вкуса, словно ил в храмовых прудах Хэйан-ке...».

Жюри позабавил еще одно описание: «Кацуро застонал, когда под материалом его кимоно сформировалась выпуклость – выпуклость, которую Миюки схватила, разминала, массажировала, сжимала и раздавливала. После ласок член и яички Кацуро превратились в единый холм, раскинувшийся под ее ладонью. Миюки чувствовала, будто она манипулирует маленькой обезьянкой, что свернула свои лапки».

Джон Харви, автор детективных романов, получил новую премию за роман «Мир».

В книге он пишет: «Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную извилистость. Ее глаза были голодными. Как и его собственные, они горели огнем и желанием. Более жаркие, более чем тропические: они вдвоем приближались к экватору. Они обнялись так, будто этим насильственным удержанием они могли сварить друг друга».

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