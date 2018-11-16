В Киеве вручили "модные Оскары" (видео)

Best Fashion Awards - единственная профессиональная премия в сфере моды в Украине.

В Киеве вручили награду Best Fashion Awards. Это такой себе "Оскар" в сфере моды, основанный в 2010 году.

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При этом сами дизайнеры еще и выбирают самого стильного селебрити. Тина Кароль, Монатик и Маша Ефросинина вручали статуэтки лучшим из лучших.

Артем Климчук - лучший дизайнер женской одежды, а вот Руслан Багинский стал и прорывом года, илучшим дизайнером аксессуаров. В общем - семь победителей.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября в городе Бильбао в Испании прошла ежегодная музыкальная премия MTV Europe Music Awards 2018. Это уже была 25-я по счету церемония. В этом году ее ведущей была актриса и певица Хейли Стейнфилд.