У здания МИД в Киеве паслись козы (фото)

Над фотографией животных в центре столицы начали иронизировать в соцсетях.

На площади перед зданием Министерства иностранных дел паслись две козы.

Фото животных опубликовали на странице huevyi_kiev в соцсети Instagram. Пользователи начали активно иронизировать над снимком.

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Ранее сообщалось, что в центре Киева поселились две козы. Они ежедневно ощипывают столичную траву и знают, как переходить дорогу по "зебре".

Киевлянин Валерий в течение года ежедневно выгуливает Зиту и Гострорижку в самом центре столицы. По его словам, соседи любят коз, все пְ’ְют молоко.