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У здания МИД в Киеве паслись козы (фото)

20:00, 18 ноября 2019
Курьёзы
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В центре Киева снова паслись рогатые козы / Instagram, huevyi_kiev

Фото животных опубликовали на странице huevyi_kiev в соцсети Instagram. Пользователи начали активно иронизировать над снимком.

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Instagram

Ранее сообщалось, что в центре Киева поселились две козы. Они ежедневно ощипывают столичную траву и знают, как переходить дорогу по "зебре".

Киевлянин Валерий в течение года ежедневно выгуливает Зиту и Гострорижку в самом центре столицы. По его словам, соседи любят коз, все пְ’ְют молоко.

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Теги: #Киев#МИД#столицапогода в Киеве