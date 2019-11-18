У здания МИД в Киеве паслись козы (фото)
20:00, 18 ноября 2019Курьёзы
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Над фотографией животных в центре столицы начали иронизировать в соцсетях.
В центре Киева снова паслись рогатые козы / Instagram, huevyi_kiev
На площади перед зданием Министерства иностранных дел паслись две козы.
Фото животных опубликовали на странице huevyi_kiev в соцсети Instagram. Пользователи начали активно иронизировать над снимком.
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Ранее сообщалось, что в центре Киева поселились две козы. Они ежедневно ощипывают столичную траву и знают, как переходить дорогу по "зебре".
Киевлянин Валерий в течение года ежедневно выгуливает Зиту и Гострорижку в самом центре столицы. По его словам, соседи любят коз, все пְ’ְют молоко.
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