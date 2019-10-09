Рогатые в Киеве: две козы поселились в центре столицы (видео)

Мужчина перевез двух коз из деревни на Харьковщине.

В центре Киева поселились две козы. Они ежедневно ощипывают столичную траву и знают, как переходить дорогу по "зебре".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Киевлянин Валерий в течение года ежедневно выгуливает Зиту и Гострорижку в самом центре столицы. По его словам, соседи любят коз, все пְ’ְют молоко.

Киевляне реагируют на коз положительно, а туристы даже с ними фотографируются. Дети даже забывают об игровой площадке, как видят рогатых.

В отличие от своего хозяина, козы живут не в квартире, а в оборудованном во дворе гараже. Перевез он животных из села на Харьковщине, как сам объясняет, потому что любит молоко, внимание горожан и удивлять детей.

Как сообщал УНИАН, на днях в городе Каменское Днепропетровской области сотрудники ГСЧС спасли козла Маркиза, который упал в заброшенный погреб и не мог оттуда выбраться.