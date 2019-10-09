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Рогатые в Киеве: две козы поселились в центре столицы (видео)

11:25, 09 октября 2019
Курьёзы
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Хозяин ежедневно выгуливает Киевом двух коз / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Киевлянин Валерий в течение года ежедневно выгуливает Зиту и Гострорижку в самом центре столицы. По его словам, соседи любят коз, все пְ’ְют молоко.

Киевляне реагируют на коз положительно, а туристы даже с ними фотографируются. Дети даже забывают об игровой площадке, как видят рогатых.

В отличие от своего хозяина, козы живут не в квартире, а в оборудованном во дворе гараже. Перевез он животных из села на Харьковщине, как сам объясняет, потому что любит молоко, внимание горожан и удивлять детей.

Как сообщал УНИАН, на днях в городе Каменское Днепропетровской области сотрудники ГСЧС спасли козла Маркиза, который упал в заброшенный погреб и не мог оттуда выбраться.

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Теги: #Киев#животныепогода в Киеве