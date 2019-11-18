В США 5-летний ребенок принес в школу кокаин, от которого "чувствовал себя Человеком-Пауком"
В американском городе Холиок (штат Массачусетс), пятилетний ребенок принес в школу пачку кокаина. Полиция нашла у отца мальчика крупную партию наркотиков, мужчину арестовали.
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Как сообщает wwlp.com, полицейские прибыли в школу после того, как ребенок принес в школу пакет с белым порошком, и рассказал учителю, что пробовал его. По словам мальчика, употребление вещества «превращало его в Человека-Паука».
Учитель уведомил директора школы, а тот обратился к властям. Ребенка госпитализировали, ему ничего не угрожает.
Выяснилось, что наркотики мальчик нашел у себя дома. На пакете с порошком была маркировка «Человек-Паук»
Полиция провела в жилых аппартаментах семьи мальчика обыск, и нашла там 38 небольших пакетов с кокаином, а также 170 пакетов с героином. Некоторые пачки были также помечены маркировкой с Человеком-Пауком.
Отца ребенка, 29-летнего Бенни Гарсию, арестовали без права внесения залога. По его делу назначены слушания.
Ранее сообщалось, что на побережье Франции полиция за месяц подобрала почти 800 кг кокаина.