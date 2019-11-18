цей матеріал доступний українською

В США 5-летний ребенок принес в школу кокаин, от которого "чувствовал себя Человеком-Пауком"

14:15, 18 ноября 2019
Курьёзы
328 0
В США ребенок принес в школу кокаин своего отца / Фото Matrix Tyler via flickr.com

В американском городе Холиок (штат Массачусетс), пятилетний ребенок принес в школу пачку кокаина. Полиция нашла у отца мальчика крупную партию наркотиков, мужчину арестовали.

Читайте такжеДикие кабаны нашли тайник преступников с кокаином и разбросали его в лесу

Как сообщает wwlp.com, полицейские прибыли в школу после того, как ребенок принес в школу пакет с белым порошком, и рассказал учителю, что пробовал его. По словам мальчика, употребление вещества «превращало его в Человека-Паука».

Учитель уведомил директора школы, а тот обратился к властям. Ребенка госпитализировали, ему ничего не угрожает.

Выяснилось, что наркотики мальчик нашел у себя дома. На пакете с порошком была маркировка «Человек-Паук»

Полиция провела в жилых аппартаментах семьи мальчика обыск, и нашла там 38 небольших пакетов с кокаином, а также 170 пакетов с героином. Некоторые пачки были также помечены маркировкой с Человеком-Пауком.

Отца ребенка, 29-летнего Бенни Гарсию, арестовали без права внесения залога. По его делу назначены слушания.

Ранее сообщалось, что на побережье Франции полиция за месяц подобрала почти 800 кг кокаина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#кокаин