На побережье Франции полиция за месяц подобрала почти 800 кг кокаина (видео)

Оценивают находку в три миллиона евро.

На Атлантическом побережье Франции нашли десятки пакетов с наркотиками. Небольшие свертки с надписью: «Бриллиант» содержат до 90% кокаина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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О первой находке сообщили в середине прошлого месяца. С тех пор полиция и волонтеры уже собрали почти 800 килограммов. Оценивают все в три миллиона евро.

В СМИ предполагают, что пакеты с кокаином могли попасть в океан, когда затонуло судно наркодилеров. В то же время в таможенной службе считают, что дельцы могли специально выбросить наркотики, чтобы сообщники подобрали их на берегу.

Как сообщал УНИАН, 24-летнему жителю Южной Каролины в McDonald's насыпали в зеленый время марихуану.