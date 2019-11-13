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Американка устроила себе необычную свадьбу (видео)

11:15, 13 ноября 2019
Курьёзы
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В американском штате Флорида невеста устроила необычное бракосочетание. Для этого попросила своих подружек взять на церемонию по песику. Так они и стояли возле алтаря.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это решение невеста Анди приняла не просто так: девушка работает зоозащитником. Своим поступком она хотела привлечь внимание людей к ситуации с собачьими приютами.

В частности – призвала не покупать породистых питомцев, а брать бесплатно и с таких приютов.

Гостям на свадьбе, как подарок, предлагала сразу заполнить анкету на получение нового друга.

Как сообщал УНИАН, в одной из больниц в США решили соединить судьбы двух косматых работников – поженили двух ретриверов Герцога и Персика.

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Теги: #США#собаки#свадьба