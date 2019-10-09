Невеста и шафер разыграли жениха на свадьбе и довели его до истерики (фото, видео)
Жених Билли Хант на собственной свадьбе стал "жертвой" розыгрыша - шафер тайно нарядился в белое платье вместо невесты.
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По сюжету свадебного видео планировалось, что невеста подойдет со спины к жениху, а тот обернется и увидит ее в подвенечном платье, передает Daily Mail.
Однако невеста решила подшутить над будущим супругом и договорилась с его другом, чтобы он вышел в платье вместо нее.
На опубликованных кадрах видно, как друга жениха наряжают в белое платье, после этого он подходит к Ханту и прикасается к его плечу. Хант оборачивается, и оба начинают истерично смеяться и обниматься.
"Я плакал. Хотя я думал, что разревусь, когда увижу свою невесту", - описал жених свои эмоции.
Ранее в английском городе Селби преступники ограбили новоиспеченных супругов на следующий день после свадьбы.