Невеста и шафер разыграли жениха на свадьбе и довели его до истерики (фото, видео)

На опубликованных кадрах видно, как друга жениха наряжают в белое платье.

Жених Билли Хант на собственной свадьбе стал "жертвой" розыгрыша - шафер тайно нарядился в белое платье вместо невесты.

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По сюжету свадебного видео планировалось, что невеста подойдет со спины к жениху, а тот обернется и увидит ее в подвенечном платье, передает Daily Mail.

Однако невеста решила подшутить над будущим супругом и договорилась с его другом, чтобы он вышел в платье вместо нее.

На опубликованных кадрах видно, как друга жениха наряжают в белое платье, после этого он подходит к Ханту и прикасается к его плечу. Хант оборачивается, и оба начинают истерично смеяться и обниматься.

"Я плакал. Хотя я думал, что разревусь, когда увижу свою невесту", - описал жених свои эмоции.

Ранее в английском городе Селби преступники ограбили новоиспеченных супругов на следующий день после свадьбы.