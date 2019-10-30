В больнице в США сыграли свадьбу двух собак (видео)

Ретриверы являются работниками больницы, они помогают пациентам бороться со стрессом.

В одной из больниц в США решили соединить судьбы двух четырехлапых работников – поженили двух ретриверов Герцога и Персика.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Оба ретривера работают в местной больнице, а именно помогают пациентам бороться со стрессом. Те заметили, что собаки постоянно вместе, поэтому решили официально соединить их судьбы. Медперсонал больницы идею поддержал.

После шуточной церемонии пушистых молодоженов, на которой невеста была в белой фате, а жених – в черном смокинге, угостили специальным свадебным тортом.

Как сообщал УНИАН, в США научили крыс управлять маленькими авто. Крысы быстро освоили транспортное средство, научились набирать скорость и поворачивать вправо и влево, как того требовал их маршрут.