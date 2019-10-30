47 тысяч вызовов "скорой": телефонный хулиган-рекордсмен из Краматорска оказался в психушке

Ежесуточно злоумышленник вызывал врачей от 100 до 1000 раз, при этом грубо выражаясь и оскорбляя фельдшеров.

В Краматорске Донецкой области мужчину, который совершил 47 тысяч ложных вызовов медиков, суд поместил в психбольницу.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

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«Суд удовлетворил ходатайство Краматорской местной прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера к мужчине, чьи умышленные противоправные действия привели к временному нарушению деятельности обособленного структурного подразделения Коммунального лечебно-профилактического учреждения «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» - Станции скорой медицинской помощи г. Краматорска», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как установили следователи, с октября 2018-го по февраль 2019 года мужчина совершил со своего мобильного 46 968 вызовов медицинских бригад.

В 2015 году телефонного хулигана уже помещали в психбольницу за кражу и телесные повреждения.

Ежесуточно злоумышленник вызывал врачей от 100 до 1000 раз, при этом грубо выражаясь и оскорбляя фельдшеров.

«Так называемым «рекордом» вызывающего поведения мужчины стало 1618-разовый вызов на номер «103», совершенный 25 января 2019 года», – пишет прокуратура.

Учитывая то, что указанное лицо совершило общественно опасное деяние, будучи невменяемым вследствие имеющегося, подтвержденного выводами судебно-психиатрической экспертизы, психического заболевания, прокуратура обратилась к суду с ходатайством о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

По постановлению суда, мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

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