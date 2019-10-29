Подали слишком горячий кофе: в Тернополе недовольный покупатель устроил погром в магазине

Стоимость нанесенного ущерба пострадавший предприниматель оценил в 50 тыс. грн.

В Тернополе нетрезвый 38-летний мужчина устроил погром в магазине из-за того, что ему подали слишком горячий кофе.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел вчера в одном из торговых заведений города.

По словам продавца, покупатель заказал кофе и сигареты. Рассчитавшись, он отошел от прилавка, и вдруг вернулся и стал высказывать претензии, почему напиток слишком горячий, а сигареты не распакованные. Недовольство переросло в агрессию, человек начал крушить инвентарь магазина.

Отмечается, что злоумышленник разбил витрину, повредил кассу и кофеварку.

Стоимость нанесенного ущерба пострадавший предприниматель оценил в 50 тыс. грн.

Относительно мужчины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).