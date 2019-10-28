Мужчина застрял на гигантском дымоходе и прославился в сети (видео)

Когда правоохранители прибыли на место, то увидели, что на заброшенную трубу забрался мужчина и застрял там.

Британские спасатели пытаются снять мужчину со 100-метрового дымохода.

Среди ночи жители соседних домов услышали крики и вызвали полицию, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПенсионер снял на видео мышь, которая каждую ночь "впитывала" в его гараже

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели, что на заброшенную трубу забрался мужчина и застрял там. Сразу же развернули спасательную операцию, задействовали вертолет, чтобы освободить беднягу.

В сеть попали кадры, на которых человек висит на дымоходе на одной ноге. Предполагают, что он в таком положении провел не один час.

Ранее в американском городе Талса, штат Оклахома, грабитель попытался залезть в здание автосервиса через дымоход и застрял.