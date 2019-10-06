Полицейские арестовали наркоторговцев, которые их спасли в море (видео)

Правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага.

Наркоторговцы в Испании пришли на помощь утопающим полицейским после того, как их лодки столкнулись в море.

Об этом сообщает the Бабель со ссылкой на Europe Press.

Правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага. В какой-то момент началось преследование катера с четырьмя людьми на борту, которое закончилось аварией. В результате три правоохранителя оказались за бортом.

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Экипаж полицейских из вертолета, который участвовал в операции, обратился к преступникам с помощью микрофона. Их попросили прийти на помощь утопающим полисменам.

После того, как полицейские были спасены, они арестовали наркоторговцев. При этом было изъято 80 тюков с гашишем, общим весом примерно 3 тонны.