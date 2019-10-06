Полицейские арестовали наркоторговцев, которые их спасли в море (видео)
02:24, 06 октября 2019Курьёзы
141 0
Правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага.
Спасенные полицейские арестовали наркоторговцев
Наркоторговцы в Испании пришли на помощь утопающим полицейским после того, как их лодки столкнулись в море.
Об этом сообщает the Бабель со ссылкой на Europe Press.
Правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага. В какой-то момент началось преследование катера с четырьмя людьми на борту, которое закончилось аварией. В результате три правоохранителя оказались за бортом.
Читайте такжеВ Тихом океане три наркоторговца дрейфовали на тонное кокаина (видео)
Экипаж полицейских из вертолета, который участвовал в операции, обратился к преступникам с помощью микрофона. Их попросили прийти на помощь утопающим полисменам.
После того, как полицейские были спасены, они арестовали наркоторговцев. При этом было изъято 80 тюков с гашишем, общим весом примерно 3 тонны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter