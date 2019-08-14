Пассажир лайнера из Нью-Йорка оказался единственным на борту (видео)

Мужчину пустили в кабину к пилотам, которых он поблагодарил, что они летят только для него.

Пассажир самолета из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити оказался единственным на борту лайнера.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Twitter.

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Билет на авиарейс 35-летний Винсент Пеон купил в последние минуты перед вылетом самолета из Нью-Йорка. Только во время посадки он узнал, что является единственным пассажиром лайнера.

Инцидент произошел из-за того, что у самолета нашли технические неисправности и отправили его на замену. При этом Пеону в последнюю минуту продали билет как раз на этот самолет. Пеон не растерялся и начал снимать все на видео.

Отмечается, что мужчину пустили в кабину к пилотам, которых он поблагодарил, что они летят только для него. А во время инструктажа и объявлений стюардесса обращалась к Винсенту по имени.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv — vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019

Как сообщал УНИАН, в Британии женщина вместо двери туалета открыла аварийный выход в самолете.