цей матеріал доступний українською

Пассажир лайнера из Нью-Йорка оказался единственным на борту (видео)

19:20, 14 августа 2019
Курьёзы
864 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Twitter.

Читайте такжеВ американском аэропорту задержали пассажира с пусковой установкой для ракеты (видео)

Билет на авиарейс 35-летний Винсент Пеон купил в последние минуты перед вылетом самолета из Нью-Йорка. Только во время посадки он узнал, что является единственным пассажиром лайнера.

Инцидент произошел из-за того, что у самолета нашли технические неисправности и отправили его на замену. При этом Пеону в последнюю минуту продали билет как раз на этот самолет. Пеон не растерялся и начал снимать все на видео.

Отмечается, что мужчину пустили в кабину к пилотам, которых он поблагодарил, что они летят только для него. А во время инструктажа и объявлений стюардесса обращалась к Винсенту по имени.

Как сообщал УНИАН, в Британии женщина вместо двери туалета открыла аварийный выход в самолете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#самолет#Нью-Йорк#пассажир