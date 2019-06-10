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В Британии женщина вместо двери туалета открыла аварийный выход в самолете

14:32, 10 июня 2019
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет The Independent.

Самолет Pakistan International Airlines уже был готов к взлету, двери закрыты и горели сигналы пристегнуть ремни безопасности.

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Но одной пассажирке очень срочно захотелось в туалет.

Женщина встала с места, пошла в туалет... и открыла не те двери, а смежные с ними - аварийного выхода, которые автоматически выбрасывают надувной трап из самолета.

Где в то время был экипаж, который должен был бы находиться именно возле аварийного выхода – неизвестно.

Вылететь пассажирам удалось аж в 5 утра.

В авиакомпании расследуют инцидент и призывают пассажиров соблюдать инструкции по технике безопасности – чтобы больше из-за желания одного пассажира не страдали все остальные.

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Теги: #Британия#самолет