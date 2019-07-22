Пьяный водитель зачитал лирический рэп о любви столичным патрульным (видео)

Водитель честно признался полицейским, что выпил пол-литра водки, и призвал других водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве нетрезвый водитель зачитал патрульным полицейским рэп и призвал других водителей не следовать его примеру.

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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Киева, вечером 21 июля инспекторы, патрулировавшие улицу Академика Каблукова, услышали звук тормозов и увидели автомобиль ВАЗ, который выехал из-за поворота на большой скорости. За авто бежали около 10 человек, которые пытались помешать водителю выехать с дворовой территории.

Патрульные перегородили своим автомобилем выезд со двора и остановили водителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и сразу сообщил патрульным, что употреблял алкоголь и готов за это понести наказание.

Со слов водителя, он выпил 0,5 литра водки и решил заночевать в автомобиле своего товарища, но его родная сестра, понимая, что он может натворить бед, забрала ключи от автомобиля. Все его друзья отговаривали мужчину от идеи ночевать в салоне транспортного средства, но мужчина пообещал им, что не поедет кататься. Получив ключи от транспортного средства, мужчина мигом его завел и попытался быстро уехать, как можно дальше, но наткнулся на правоохранителей.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, инспекторы составили на него протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КуоАП. Так как у мужчины не было при себе удостоверения водителя и он не включил указатель поворота, когда выезжал из-за дома, на водителя также вынесли постановление за нарушение ПДД.

Во время оформления административных материалов, водитель читал для патрульных рэп, каялся и даже записал видеообращение к другим водителям с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения, потому что патрульные всегда появляются в нужном месте в нужное время.

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