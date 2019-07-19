"Многие политики употребляют...": Садовый записал ролик на фоне плантации конопли под музыку регги (видео)

Политик рассказал о пользе масла из конопли.

Городской председатель Львова и глава партии «Объединение «Самопомощь» Андрей Садовый записал ролик на фоне плантации марихуаны под музыку регги, рассказав о пользе масла из конопли.

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Соответствующее видео размещено на странице политика.

«Я знаю, что много украинских политиков употребляют...масло из конопли. Оно лечебное как средство против стресса. Кстати, не только против стресса – кто имеет лишний вес или кто имеет повышенный уровень холестерина (употребляют - ред.)», – сказал политик в своем ролике.

По его словам, такое масло также богато на антиоксиданты.

«Поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно – наш украинский продукт. Поддержи украинское», – добавил Садовый.