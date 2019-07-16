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Кореянка случайно разрезала в шредере 550 тысяч вон и склеивала купюры целый месяц

15:16, 16 июля 2019
Курьёзы
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Кореянка смогла склеить купюры, которые случайно порезала в шредере / siaone.com

В Южной Корее женщина случайно положила в шредер конверт с 11 купюрами номиналом 50 тысяч вон (около 50 долларов за каждую), и потратила примерно месяц, чтобы склеить их и поменять на новые в банке.

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Об инциденте сообщает Asia One. Инцидент с конвертом произошел 2 июня. Пострадавшая обратилась за советом в сети, где ей подсказали, что она может обменять купюры на новые, если они будут восстановлены по крайней мере на 80%.

Женщина взялась за непростую задачу по склеиванию купюр в свободное от работы время, и смогла закончить лишь в июле. Ее поддерживали муж и дочь.

В конечном итоге ей удалось восстановить купюры и обменять их на новые. Настойчивость женщины оценили на работе, начальник угостил ее обедом.

Ранее тайский миллионер Арнон Родтонг из провинции Чумпхон разместил в социальных сетях объявление, в котором предложил $314 тыс. тому, кто женится на его 26-летней дочери.

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Теги: #деньги#Южная Корея