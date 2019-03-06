Тайский бизнесмен предложил $300 тысяч тому, кто женится на его дочери, но есть нюанс (видео)

"Призовые" деньги могут уйти девушке на пластические операции.

Тайский миллионер Арнон Родтонг из провинции Чумпхон разместил в социальных сетях объявление, в котором предложил $314 тыс. тому, кто женится на его 26-летней дочери.

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Об этом сообщает издание Buzz.ie. В своем объявлении бизнесмен отметил, что его дочь Карнсита помогает ему вести семейный бизнес и свободно говорит на китайском и английском языках. Помимо этого, Родтонг подчеркнул, что она девственница.

Отец даже выразил готовность отказаться от национального обычая, по которому жених должен заплатить отцу за свою будущую жену. Напротив, он пообещал дать своему потенциальному зятю долю в своей ферме. Родтонг указал, что кандидатом может стать мужчина любой национальности. Главное требование - мужчина должен сделать "Карнситу счастливой", а также трудиться на его предприятии, не покладая рук.

Мисс Родтонг в интервью местным СМИ рассказала, что была поражена подобным вниманием со стороны своего отца, и подтвердила, что в данный момент она все еще одинока. При этом она намекнула, что у ее будущего мужа могут возникнуть проблемы с использованием "призовых" денег, так как она хочет потратить их на пластические операции в Корее.