Преподаватель киевского университета показал рекордную шпаргалку (фото)
08:44, 01 июля 2019Курьёзы
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Шпаргалка была изъята 10 лет назад, уточнил преподаватель.
Преподаватель показал шпаргалку / фото facebook.com/yevhen.mahda
Студент исторического факультета университета имени Тараса Шевченко в Киеве изготовил шпаргалку длиной 1,8 метра.
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Об этом рассказал бывший преподаватель вуза Евгений Магда на своей странице в Facebook.
Написанная от руки шпаргалка была создана для экзамена по предмету "Новая история Европы и Америки 1861-1918 годов".
Магда рассказал, что изъял эту "подсказку" примерно 10 лет назад. "Это вам не гуглить!", — иронизирует он.
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