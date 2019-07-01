Преподаватель киевского университета показал рекордную шпаргалку (фото)

Шпаргалка была изъята 10 лет назад, уточнил преподаватель.

Студент исторического факультета университета имени Тараса Шевченко в Киеве изготовил шпаргалку длиной 1,8 метра.

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Об этом рассказал бывший преподаватель вуза Евгений Магда на своей странице в Facebook.

Написанная от руки шпаргалка была создана для экзамена по предмету "Новая история Европы и Америки 1861-1918 годов".

Магда рассказал, что изъял эту "подсказку" примерно 10 лет назад. "Это вам не гуглить!", — иронизирует он.

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