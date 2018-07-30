Абитуриентка педуниверситета пришла на экзамен в свадебном платье (фото)

У абитуриентки совпали сразу два события – свадьба и вступительный экзамен в магистратуру.

Абитуриентка педуниверситета Иванна Снегирь пришла на экзамен в вуз в свадебном платье.

Об этом пишет 0352.ua. Удивленным преподавателям Иванна пояснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.

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Администрация университета абитуриентку к экзаменам допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и верным выбором учреждения высшего образования.

Ранее в США девушка пришла на выпускной с картонной копией любимого актера - Дэнни Де Вито.