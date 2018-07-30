Абитуриентка педуниверситета пришла на экзамен в свадебном платье (фото)
12:44, 30 июля 2018Курьёзы
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У абитуриентки совпали сразу два события – свадьба и вступительный экзамен в магистратуру.
Администрация университета абитуриентку к экзаменам допустила / фото 0352.ua
Абитуриентка педуниверситета Иванна Снегирь пришла на экзамен в вуз в свадебном платье.
Об этом пишет 0352.ua. Удивленным преподавателям Иванна пояснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.
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Администрация университета абитуриентку к экзаменам допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и верным выбором учреждения высшего образования.
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