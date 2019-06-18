Китаец продавал туры в Чернобыль, но возил туристов в российский Челябинск - СМИ

Эта новость облетела весь интернет, однако сами челябинцы считают, что такое вряд ли возможно.

Руководитель китайской турфирмы Ляо Гаоминг должен был возить туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, а вместо этого показывал им Челябинск.

Гид рассказывал гостям уральского города, что Чернобыль и Припять смогли устранить часть катастрофы после взрыва, поэтому город снова заселен и снова может функционировать, пишет "ВКурсе".

Читайте такжеВ сериале "Чернобыль" заметили киноляп (фото)

Но полностью ликвидировать последствия аварии не удалось, поэтому радиация на счетчике Гейгера в некоторых местах Челябинска была сравнима с украинским городом.

Это было для туристов весомым основанием верить в том, что они действительно в Чернобыле.

Обнаружил мошенничество глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь. Он купил себе и своей семье путевки в Чернобыль. Чиновник уже был в этом городе в 80-ых годах и смог легко отличить города друг от друга.

Как сообщалось, уже совсем скоро телеканал "1+1" покажет сенсационную премьеру ― сериал "Чернобыль" об украинской трагедии, которая всколыхнула мир.