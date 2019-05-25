Суровая белка из Техаса научилась охотиться на змей (фото)

Запись на официальной странице американской службы национальных парков, посвященная грозному зверьку, озаглавлена: «Не шути с техасскими белками!».

В США фото пожирающей змею скалистой белки, которую обнаружили в национальном парке «Горы Гуадалупе» в штате Техас, стало популярным в социальных сетях.

На данный момент фотографией в Facebook поделилось несколько тысяч пользователей. Грызун поймал змею, загрыз и съел большую часть рептилии вместе с костями. От нее осталось только пять сантиметров хвоста.

Читайте такжеЗабавная белочка из киевского парка дала мастер-класс по весеннему позированию (фоторепортаж)

Запись на официальной странице американской службы национальных парков, посвященная грозному зверьку, озаглавлена: «Не шути с техасскими белками!».

Скалистая белка (или скалистый суслик) - довольно крупное млекопитающее отряда грызунов. Эта белка встречается в Мексике и на юго-западе США. Зверек ест преимущественно растительную пищу, но нередко может разнообразить свой рацион насекомыми, яйцами и ящерицами.

Для защиты от змей скалистая белка жует сброшенную рептилиями кожу.