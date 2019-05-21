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Полторак по вызову Зеленского прибыл в АП

09:45, 21 мая 2019
Политика
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Полторак отметил, что прибыл в Администрацию президента, потому что его вызвал туда президент / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам у здания АП.

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Он отметил, что о решении уйти с должности главы Минобороны сказал Зеленскому еще 19 мая. «Я не мог написать его (заявление на увольнение - УНИАН) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации. Я дождался, пока он принес присягу народу Украины, и подал рапорт на увольнение», - добавил он.

Полторак отметил, что прибыл в Администрацию президента, потому что его вызвал туда президент.

Как сообщал УНИАН, 6 мая министр обороны Степан Полторак выразил готовность доложить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и осуществленных реформах в оборонной сфере.

20 мая Полторак направил президенту Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.

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Теги: #Полторак#Владимир Зеленский