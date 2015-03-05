В Канаде прошел чемпионат по замораживанию волос

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Calgary Sun.

Согласно сообщению, конкурс проходил на термальном курорте Takhini Hot Springs, расположенном в столице канадского штата Юкон Уайтхорсе, при температуре минус 30 градусов Цельсия. Победителями соревнования признана команда из канадской провинции Квебек.

Отмечается, что по правилам соревнований, чтобы волосы замерзли, участникам нужно было нырнуть в горячий источник с водой, температура которой составляла около 40 градусов Цельсия. В результате, когда они выбирались из воды, из-за перепада температур их волосы мгновенно замерзали.

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Чемпионат прошел в Уайхорсе еще 9 февраля, однако имена победителей стали известны только сейчас. За самые оригинальные прически они получили 150 долларов в качестве приза.