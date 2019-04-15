Война с безвкусицей: подборка самых ужасных балконов Киева, портящих дома (фото)

Чтобы сделать пристройку к зданию, должно быть основание для занятия земельного участка.

В Киеве собираются бороться с архитектурной безвкусицей жителей города, которая активно проявляется в виде пристроек к домам, изменений форм окон и балконов, установки кондиционеров, искажающих внешний вид зданий.

Еще на прошлой неделе в Департаменте городского благоустройства сообщили, что подготовили проект решения Киевсовета о запрете пристроек, изменений форм окон и балконов и установки кондиционеров на фасадах архитектурных памятников.

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Как отметили в Департаменте, у каждого дома есть паспорт фасада, где указаны все архитектурные элементы и их размеры.

Чтобы сделать пристройку к зданию, должно быть основание для занятия земельного участка. После чего разрабатываются исходные данные, проект, получается разрешение на начало строительных работ, строительство и ввод в эксплуатацию. Однако, большинство владельцев пристроек не придерживаются этой процедуры.

Нежелание придерживаться норм законодательства, стремление расширить жилую площадь за счет балконов или пристроек и отсутствие эстетического вкуса приводит к появлению того, что можно увидеть в фоторепортаже УНИАН. И это лишь капля в море...