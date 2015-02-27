В США неизвестные злоумышленники украли жилой дом

В американском штате Орегон неизвестные злоумышленники украли жилой дом площадью 356 квадратных метров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

Владелец здания не проживал в нем на постоянной основе и его не было в доме в момент кражи. Как только он обнаружил пропажу недвижимого имущества, сразу сообщил в полицию. Местные правоохранительные органы приступили к поискам деревянной постройки. Дом удалось обнаружить спустя два дня примерно в 20 километрах от первоначального местонахождения.

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Полицейские рассказали, что инцидент поразил их, и поначалу они не знали, как расследовать кражу. Сотрудники правоохранительных органов также поделились своей версией того, как кража была осуществлена с технической точки зрения. По их мнению, дом приподняли домкратами, а затем опустили на моторизированную платформу и увезли.

Полицейские не раскрыли другие подробности расследования, однако подчеркнули, что в настоящий момент у следствия уже есть несколько подозреваемых в хищении.