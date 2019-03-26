Британка попала в книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию по Гарри Поттеру (видео)

Поклонница Поттера обладает десятками магических палочек, открыток, статуэток, плащей и игрушек.

Британка попала в книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию вещей, связанных с Гарри Поттером.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Более трех с половиной тысяч экспонатов 38-летняя Виктория хранит у себя дома. Все началось с первой книги - 18 лет назад. Сейчас поклонница Поттера обладает десятками магических палочек, открыток, статуэток, плащей, игрушек, имеет школу Хогвартс в миниатюре и даже уникальный мяч "снитч" из настоящего золота. Всю коллекцию оценивают в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, британец съел живую золотую рыбку и получил крупный штраф.