Британец съел живую золотую рыбку и получил крупный штраф (видео)

Британцу присудили 200 часов обязательных работ, запретили заводить рыбок ближайшие пять лет и выписали штраф в размере 385 фунтов.

27-летний житель Великобритании был оштрафован почти на 400 фунтов (около 14 тысяч гривень по актуальному курсу) стерлингов за то, что съел на камеру живую золотую рыбку, которую выиграл на ярмарке.

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Об этом сообщает The Sky News. Британец Джошуа Колс признался, что видеоролик был снят в сентябре 2018 года и на нем изображен именно он. На 14-секундном видео Колс держит рыбу в ладони, а после съедает ее и запивает.

Ролик был опубликован в Snapchat. Позднее видео стало вирусным, и об инциденте сообщили в благотворительную организацию RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения). В суде заявили, что Колс жестко обращался с животным, а рыба находилась в состоянии стресса и мучилась, прежде чем умереть.

Британцу присудили 200 часов обязательных работ, запретили заводить рыбок ближайшие пять лет и выписали штраф в размере 385 фунтов. Инспектор RSPCA Джон Поллок отметил, что «любой разумный человек понимает, что съедение еще живых животных приводит к их страданиям».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными.