Черниговский бездомный кот Терминатор стал известным блогером в Instagram (видео)

Кот в своем блоге рассказывает о жизни уличных животных.

В Чернигове двухлетний кот, которого подобрали на улице и пристроили в ветеринарный центр, стал известным блогером, говорится в сюжете ТСН.

Из-за выбитого глаза кота назвали Терминатором, да и по характеру он оказался провокатором и манипулятором: постоянно дразнит собачек и выпрашивает еду у людей.

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По словам работников центра, на передержке у них 130 собак и кошек, бездомных четвероногих чипуют, вакцинируют от бешенства, стерилизуют, но все равно ничейных животных на улицах меньше не становится. Некоторым бездомным волонтеры находят хозяев, однако остальные снова возвращается на улицу.

"Плюс-минус 80% бездомных животных - это бывшие домашние или их приплод. Люди безответственно относятся к своим животным, выступают против стерилизации", - рассказывает руководитель центра Татьяна Диденко.

Волонтер Ольга, которая приходит в центр выгуливать собак, завела Терминатору страницу в Instagram, и теперь он более популярный блогер, чем девушка. Через Терминатора работницы центра рассказывают о жизни уличных животных.