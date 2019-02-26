Трусы на поручнях: в Николаеве водитель маршрутки сушил белье прямо во время поездки (фото)

В ответ на замечание водитель "угрожал завезти на конечную и разобраться".

В Николаеве водитель одного из маршрутных автобусов сушил нижнее белье прямо на поручнях во время рабочей поездки.

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Об этом сообщает "Преступности.нет" со ссылкой на очевидца, который прислал фото.

По его словам, инцидент произошел в 7:10 в маршрутном такси №31. На фото видно, как на поручне, за который должны держаться пассажиры транспортного средства, сушатся две пары мужских трусов.

По словам очевидца, в ответ на замечание водитель "угрожал завезти на конечную и разобраться"

Как сообщал УНИАН, в Киеве водитель "ремонтировал" маршрутку с помощью кирпича.