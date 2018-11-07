Девушку позвали замуж, но в волнительный момент что-то пошло не так из-за маникюра (фото)

Девушка не захотела фотографироваться без маникюра.

Австралиец Хосе Борье решил сделать своей девушке Диане Ле предложение руки и сердца. Чтобы сохранить все в тайне и не вызывать лишних подозрений, Хосе попросил Диану организовать вечеринку для его родителей, которые якобы должны были отмечать юбилей свадьбы.

Во время празднования Хосе неожиданно опустился перед ней на одно колено, заявив, что на самом деле эта вечеринка для их помолвки, а юбилей родителей был всего лишь прикрытием, передает "Медуза".

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Диана сразу согласилась выйти за Хосе, но у пары возникла неожиданная проблема. Дело в том, что его возлюбленная работает медсестрой в Мельбурне — и у нее почти никогда нет времени на маникюр.

Тем не менее, пара очень хотела запечатлеть трогательный момент. Им настолько не терпелось сфотографироваться с обручальным кольцом, что предложение по-быстрому накрасить Диане ногти даже не стали рассматривать. Тогда на выручку пришла Дженна, сестра Дианы. На палец Дженны надели кольцо, а ее руку использовали в качестве "дублера" для свадебного селфи. Пару сфотографировали так, чтобы не было видно, что в кадре находится чужая рука.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) November 3, 2018

Позже Дженна рассказала об этой истории в Twitter. В свои соцсети она выложила и кадры со съемок, на которых видно, что ради этого снимка ей пришлось самой вставать на колени.

После того, как об истории написали BuzzFeed и другие издания, Хосе опубликовал в своем Instagram еще несколько снимков — на них он делает повторное предложение своей невесте (но это не точно!).