С Кличко в Давосе произошел словесный конфуз (видео)

Киевский мэр не смог выговорить слово "digitalization".

С мэром Киева Виталием Кличко произошел небольшой словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе.

Так, во время обсуждения диджитализации украинской столицы Кличко не с первого раза смог выговорить слово "digitalization".

Видео конфуза в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Дубинский.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года Виталий Кличко оговорился во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице.