С Кличко в Давосе произошел словесный конфуз (видео)
15:01, 25 января 2019Курьёзы
5051 0
Киевский мэр не смог выговорить слово "digitalization".
На форуме в Давосе Кличко не смог выговорить слово "digitalization" / фото kiev.klichko.org
С мэром Киева Виталием Кличко произошел небольшой словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе.
Так, во время обсуждения диджитализации украинской столицы Кличко не с первого раза смог выговорить слово "digitalization".
Видео конфуза в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Дубинский.
Кличко оконфузился в Давосе
Как сообщал УНИАН, летом прошлого года Виталий Кличко оговорился во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter