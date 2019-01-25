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С Кличко в Давосе произошел словесный конфуз (видео)

15:01, 25 января 2019
Курьёзы
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На форуме в Давосе Кличко не смог выговорить слово "digitalization" / фото  kiev.klichko.org

Так, во время обсуждения диджитализации украинской столицы Кличко не с первого раза смог выговорить слово "digitalization".

Видео конфуза в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Дубинский.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года Виталий Кличко оговорился во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице.

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Теги: #Виталий Кличко#форум в Давосе