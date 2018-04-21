Очередной конфуз Кличко: мэр Киева оговорился при передаче кубка ЛЧ (видео)

Во время церемонии на Крещатике присутствовали президент ФФУ Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, а также послы финала Андрей Шевченко и Ия Андрущак.

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице ошибочно назвав его "Кубком UEFA".

Как известно, 21 апреля в Киеве перед зданием городской администрации состоялась церемония передачи кубков Лиги чемпионов УЕФА главе города Виталию Кличко, пишет 24 канал.

Приветствуя киевлян с приездом кубка, столичный мэр допустил ошибку в своей речи. По его словам вышло, что в Киев приехал не трофей Лиги чемпионов, а Кубок УЕФА.

Отметим, Кубок УЕФА вручался европейским командам до 2009 года, которые одержали победу в одноименном турнире. После того, как турнир был переименован в Лигу Европы, название трофея тоже изменилось.

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Во время церемонии на Крещатике присутствовали президент ФФУ Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, а также послы финала Андрей Шевченко и Ия Андрущак.

В Киеве финал Лиги чемпионов УЕФА состоится впервые. Произойдет это 26 мая на НСК "Олимпийский".

Смотрите видео конфуза Виталия Кличко во время передачи кубков Лиги чемпионов: