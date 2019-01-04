В США учительница устроила новогоднюю вечеринку для школьников с алкоголем и марихуаной

На вечеринке, организованной учительницей одной из школ штата Кентукки, находилось 14 несовершеннолетних.

Учительница одной из школ американского штата Кентукки устроила новогоднюю вечеринку, на которой предлагала несовершеннолетним алкоголь и марихуану.

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Об этом сообщает WDRB. Отмечается, что полицию к дому 36-летней преподавательницы Линдси Е. Льюис 1 января вызвали соседи. Они заявляли, что гости разрушили их собственность во время пребывания на вечеринке.

В полицейском отчете говорится, что на вечеринке было 40 человек, включая 14 несовершеннолетних. Некоторые подростки пытались убежать, когда приехали правоохранители.

Полицейские услышали запах марихуаны в доме, а также видели разбросанные бутылки из-под алкоголя.

Сама преподавательница также находилась под воздействием запрещенных веществ. В полиции заявили, что Льюис сознательно организовала вечеринку. Ей предъявили подозрение по 14 пунктам обвинения об участии в незаконном обращении с несовершеннолетними.