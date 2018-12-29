Немка выставила своего "подержанного" мужа на аукцион

Лот, который женщина назвала "Муж подержанный", она оценила в 18 евро, при этом женщина написала, что готова обсудить цену.

Немка по имени дорт разместила на аукционе eBay объявление о продаже своего мужа.

В объявлении женщина написала, что, несмотря на семилетний брак, она чувствует, что они "больше не пренадлежат друг другу" и устала от постоянного негатива своего мужа, сообщает Mirror.

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Лот, который женщина назвала "Муж подержанный", она оценила в 18 евро, при этом женщина написала, что готова обсудить цену.

"Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы по электронной почте", - говорится в объявлении.

Под объявлением немки насобиралось много комментариев, но никаких конкретных предложений.

Позже женщина сообщила местным СМИ, что выставила объявление "ради развлечения". Её муж узнал о проделках жены только из прессы.

Как сообщал УНИАН, восьмилетняя мексиканка Даями написала письмо Санта-Клаусу и отправила его, привязав к воздушному шарику. Послание нашел 60-летний американец Рэнди Хейсс из Аризоны, который решил осуществить пожелания девочки.