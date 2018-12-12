В Одесской области мужчина во время ограбления решил сварить макароны. И тут что-то пошло не так (фото)

Мужчина признался, что хотел забрать посуду и шлифовальный аппарат, а еще - подкрепиться макаронами.

В Беляевском районе Одесской области задержали вора-неудачника. Мужчина залез в чужой дом, собрал пищу и вместо того, чтобы убегать, принялся варить себе ужин и по неосторожности устроил пожар.

Это заметили соседи, которые и вызвали на место преступления правоохранителей, сообщает пресс-служба полиция Одесской области.

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Прибыв по вызову, правоохранители задержали правонарушителя, который проник в дом, разбив оконное стекло. Им оказался 48-летний неоднократно судимый за кражи уроженец Луганской области.

Мужчина признался, что хотел забрать посуду и шлифовальный аппарат, а еще - подкрепиться макаронами. Однако, снимая с плиты кастрюлю, случайно поджег полотенце. В качестве оправдания он пожаловался на отсутствие работы и средств.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, во Львове в начале ноября грабитель прятался от полицейских на дереве.