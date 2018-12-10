Российская фигуристка устроила стриптиз на льду (видео)

Российская спортсменка в очередной раз исполнила номер с раздевающейся стюардессой.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вновь разделась до нижнего белья во время показательных выступлений в рамках финала Гран-при в Ванкувере. Российская спортсменка в очередной раз исполнила номер с раздевающейся стюардессой под известную композицию американской исполнительницы Бритни Спирс Toxic. В соревновании женщин Туктамышева заняла третье место. Напомним, ранее Туктамышева уже демонстрировала этот номер на этапе Гран-при Skate Canada и одержала победу в женском одиночном катании.

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