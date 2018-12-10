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Российская фигуристка устроила стриптиз на льду (видео)

12:12, 10 декабря 2018
Курьёзы
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В соревновании женщин Туктамышева заняла третье место / скриншот

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вновь разделась до нижнего белья во время показательных выступлений в рамках финала Гран-при в Ванкувере.

Российская спортсменка в очередной раз исполнила номер с раздевающейся стюардессой под известную композицию американской исполнительницы Бритни Спирс Toxic.

В соревновании женщин Туктамышева заняла третье место.

Напомним, ранее Туктамышева уже демонстрировала этот номер на этапе Гран-при Skate Canada и одержала победу в женском одиночном катании.

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Теги: #стриптиз#фигурное катание