"Горячая" российская фигуристка устроила стриптиз на льду (видео)
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до белья во время показательного номера на этапе Гран-при Skate Canada.
Она выступала в костюме стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. А дальше сняла верхнюю часть костюма и дотанцевала в бюстгальтере, передает Проспорт.
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Отметим, что на канадском этапе Гран-при Туктамышева одержала победу в женском одиночном катании.
На соревнованиях после проката произвольных программ и церемоний награждения традиционно устраивают показательные выступления чемпионов. Эти прокаты не оцениваются судьями и имеют развлекательный характер.
Как сообщал УНИАН, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане выступление танцевальных пар в короткой программе не обошелся без курьеза. Во французской фигуристки Габриэлы Пападакис во время выступления расстегнулось платье, и на нескольких элементах она "засветила" свою грудь.