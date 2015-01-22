Ученые предположили, что в Млечном пути может быть проход в другую часть Вселенной (видео)

Свою работу авторы опубликовали в издании Annals of Physics, коротко о нем пишет Международная школа передовых исследований (Сисса) в итальянском Триесте. Об этом сообщает Новое Время.

"Если соединить карту темной материи в Млечном Пути с последней моделью Большого Взрыва и предположить существование пространственно-временных тоннелей, то можно увидеть, что в нашей галактике может быть один из таких тоннелей", - пояснил один из авторов исследования, астрофизик Паоло Салуччи из Сиссы.

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Червоточины являются тоннелями, которые соединяют две удаленные области пространства-времени. В зависимости от шанса пройти через них и обратно "кротовые норы" делятся на проходимые и непроходимые.

Полученное физиками решение показывает, что через эту "кротовую нору" можно пройти. Тем не менее, сами исследователи подчеркивают, что их выкладки являются теоретическими, на практике может оказаться что во Млечном пути нет червоточин.