Посетитель так увлекся перепиской в телефоне, что не заметил ограбления бара (видео)
Житель Бразилии Карлос Алмейда спокойно сидел в одном из баров города Нова-Серрана и вел переписку по телефону.
Алмейда настолько увлекся, что пропустил ограбление бара, в котором находился, пишет "Медуза".
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Ограбление сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что, когда в бар входит вооруженный преступник, Алмейда спокойно стоит у стойки с телефоном в руках и никак не реагирует на происходящее. Некоторые посетители ложатся на пол, но Алмейда по-прежнему ничего не замечает. Даже когда грабитель проходит мимо него, Алмейда продолжает переписываться. Он заподозрил неладное лишь тогда, когда преступник уже покинул бар.
This guy focused on his phone so much he didn’t realize what happened. #robbery#technology#lifeinismpic.twitter.com/A9eUw42jpN— Lifeinism (@lifeinism) October 28, 2018
Алмейда рассказал журналистам, что пропустил ограбление из-за громкой музыки, игравшей в баре. Когда он отвлекся от телефона, то увидел лежавшего на полу человека и сильно, по его словам, удивился.
Алмейда не стал говорить, с кем переписывался во время ограбления, но отметил, что это «личное».