В Китае сотрудников фитнес-центра заставили бегать по улице в трусах за низкие показатели по продажам (видео)
02:56, 15 октября 2018Курьёзы
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Всего в забеге участвовали 30 мужчин.
В Китае руководство фитнес-центра заставило сотрудников бегать по улице в трусах за низкие показатели по продажам.
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Видео забега опубликовало издание Daily Mail. Участники забега рассказали журналистам, что с радостью приняли наказание начальника, которого они «опозорили». «Думаю, это хорошее испытание для нас», — отметил один из провинившихся менеджеров.
Всего в забеге участвовали 30 мужчин. Для женщин начальство центра придумало другое наказание — их заставили отжиматься.
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