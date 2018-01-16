В США разоблачили мужчину, который прятался в туалете и победил марафон

В Аризоне организаторы марафона дисквалифицировали бегуна Келли Эгню за мошенничество. Он приписывал себе лишние круги, находясь в это время в туалете. Об этом говорится на странице марафона Across the Years в Facebook, передает Breaking Mad.

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В этом марафоне учитывается количество километров, преодолённых участниками за определённое время. Эгню перешагивал финишную черту, система подсчёта результатов считала, что он пошел на следующий круг. В это время он шёл в биотуалет, где находился около семи минут, выходил из кабинки, перешагивал черту - и уходил в туалет снова.

Бегуна уличили в жульничестве. Результаты всех его забегов были пересмотрены, в том числе того, когда мошенник выиграл 48-часовую гонку, преодолев 55 миль, при этом последние семь часов он не бежал. Келли отказали в участии в последующих гонках.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Москве полиция пыталась задержать победителя марафона во время забега.