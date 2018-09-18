Унитаз с мотором и дом на колесах: в Великобритании соревновались необычные самодельные авто (видео)
13:36, 18 сентября 2018Курьёзы
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Созданный студентами автомобиль с унитаза с мотоциклетным двигателем, смог развить скорость в 113 километров в час.
В Британии провели соревнования самодельных автомобилей
В британском графстве Йокшир провели гонки среди странных видов транспорта, сообщает ТСН.
Участие в них принимали необычные самодельные автомобили: тачка из супермаркета, туалет с мотором и дом на колесах.
Тачка смогла разогнаться до 147 километров в час. Созданный студентами автомобиль с унитаза с мотоциклетным двигателем, смог развить скорость в 113 километров в час.
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