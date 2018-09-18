Унитаз с мотором и дом на колесах: в Великобритании соревновались необычные самодельные авто (видео)

Созданный студентами автомобиль с унитаза с мотоциклетным двигателем, смог развить скорость в 113 километров в час.

В британском графстве Йокшир провели гонки среди странных видов транспорта, сообщает ТСН.

Участие в них принимали необычные самодельные автомобили: тачка из супермаркета, туалет с мотором и дом на колесах.

Тачка смогла разогнаться до 147 километров в час. Созданный студентами автомобиль с унитаза с мотоциклетным двигателем, смог развить скорость в 113 километров в час.