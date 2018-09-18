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Унитаз с мотором и дом на колесах: в Великобритании соревновались необычные самодельные авто (видео)

13:36, 18 сентября 2018
Курьёзы
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Участие в них принимали необычные самодельные автомобили: тачка из супермаркета, туалет с мотором и дом на колесах.

Тачка смогла разогнаться до 147 километров в час. Созданный студентами автомобиль с унитаза с мотоциклетным двигателем, смог развить скорость в 113 километров в час. 

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Теги: #Великобритания#гонки