Во время гонки Lamborghini вылетел с трассы и врезался в судейский пост (видео)

После аварии водитель автомобиля и один маршал были доставлены в госпиталь.

Гоночный автомобиль вылетел с трассы Супертрофея Lamborghini, столкнулся с соперником и влетел в судейский пост, где на тот момент находились маршалы.

Видео опубликовано на Youtube-канале The_Budmaster.

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После столкновения гонка была остановлена. Как следует из официального заявления промоутера чемпионата SRO Motorsports Group, после аварии водитель автомобиля и один маршал были доставлены в госпиталь. Отмечается, что полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.