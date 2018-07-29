Во время гонки Lamborghini вылетел с трассы и врезался в судейский пост (видео)
04:23, 29 июля 2018Мир
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После аварии водитель автомобиля и один маршал были доставлены в госпиталь.
Lamborghini Huracan Performante / REUTERS
Гоночный автомобиль вылетел с трассы Супертрофея Lamborghini, столкнулся с соперником и влетел в судейский пост, где на тот момент находились маршалы.
Видео опубликовано на Youtube-канале The_Budmaster.
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После столкновения гонка была остановлена. Как следует из официального заявления промоутера чемпионата SRO Motorsports Group, после аварии водитель автомобиля и один маршал были доставлены в госпиталь. Отмечается, что полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.
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