В соцсетях обсуждают фото "удивившего простотой" Порошенко в самолете

Пользователи соцсетей не остались равнодушны к такому героическому поступку главы государства, как полет в обычном самолете в простыми людьми, и решили потроллить президента.

Несколько дней назад в сети появилась фотография с президентом Украины Петром Порошенко, на которой он собственноручно кладет чемодан на полку в рейсовом самолете из Лондона в Киев.

Пользователи соцсетей не остались равнодушны к такому героическому поступку главы государства, как полет в обычном самолете с простыми людьми, и решили потроллить президента, кто-то его критиковал, а кто-то защищал.

Началось все с вполне, казалось бы, безобидного поста Катерины Козориз в Facebook, которая, по ее словам, случайно встретила "необычного пассажира", который "удивил всех своей простотой".

Дальше эту уникальную новость подхватили СМИ, ну а шутки на тему подтянулись сами собой. Вот, к примеру, журналист Михаил Ткач подшучивает то ли над самим Порошенко, то ли над "5 каналом".

О простом украинском заробитчанине, который просто возвращается домой, шутит и журналист Вадим Фолькер.

Особо бдительные и недоверчивые пользователи заподозрили, что Порошенко "роется в чужом багаже".

Многие комментаторы в ФБ делали предположения, что пассажиры в самолете - это охрана президента или "прислуга". Также часто встречались мысли, что Порошенко не летел в этом самолете, а просто зашел сделать фото.

Но на этом полет творческой мысли не остановился - и в ход пошли "фотожабы".

Блогер Никита Потураев предположил, что президент потратился на Мальдивы, поэтому не смог на этот раз полететь чартером.

Естественно, как и подобает Facebook-ленте, в ней нашлось место и для критики такого "пиара", возможно, со стороны президента.

К примеру, журналиста Александра Дубинского удивляет отсутствие фотографий с других рейсов, на которых Порошенко летел в Вашингтон и возвращался из Вашингтона. Ведь в АП уверяли, что перелет туда-обратно носит частный характер и совершается на рейсовых самолетах.

А конфликтолог Сергей Орешет напоминает, что перед выборами много политиков пытается казаться "ближе к народу".

Блогер Денис Гороховский предлагает не удивлятся появлению президента "среди простых смертных". "А если совсем все будет плохо, то он в АТБ еще и акционный сахар покупать будет", - написал он.

Напомним, ранее президента Украины Петра Порошенко сфотографировали в рейсовом самолете из Лондона в Киев в момент, когда он собственноручно кладет чемодан на полку.

Очевидцы происшествия утверждают, что он улыбался всем пассажирам, что и видно на опубликованной и широко растиражированной фотографии.