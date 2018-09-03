Порошенко "случайно" сфотографировали в рейсовом самолете - летел как простой смертный (фото, видео)

Очевидцы происшествия утверждают, что он всем улыбался и даже самостоятельно складывал на полку свои вещи.

Президента Украины Петра Порошенко сфотографировали в рейсовом самолете из Лондона в Киев в момент, когда он собственноручно кладет чемодан на полку.

Об этом сообщила Екатерина Козориз на своей странице в Facebook.

Очевидцы происшествия утверждают, что он улыбался всем пассажирам, что и видно на опубликованной и широко растиражированной фотографии.

"Друзья летели сегодня из Лондона в Киев British airways и были удивлены, встретив необычного пассажира. Он всем улыбался, сам складывал на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P. S. Порошенко видимо возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощание с сенатором Соединенных Штатов Америки Джоном Маккейном и назвал его «настоящим героем Украины».