В Ереване возмущенные геи напали на отделение полиции, пострадали двое полицейских (видео)
В столице Армении представители ЛГБТ сообщества ворвались в центральное отделение полиции и избили двух правоохранителей.
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Как сообщает «Страна», ссылаясь на пресс-службу ведомства, причиной нападения стало стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств. Подозреваемого задержали.
"Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка", — говорится в сообщении полиции.
Обстановка накалилась еще сильнее, когда на улицу вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов.
Полицейские, как отмечается, пытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его".
"Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.
Нападавшие лица выявлены и задержаны.
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