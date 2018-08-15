В Ереване возмущенные геи напали на отделение полиции, пострадали двое полицейских (видео)

Причиной конфликта стало стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств.

В столице Армении представители ЛГБТ сообщества ворвались в центральное отделение полиции и избили двух правоохранителей.

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Как сообщает «Страна», ссылаясь на пресс-службу ведомства, причиной нападения стало стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств. Подозреваемого задержали.

"Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка", — говорится в сообщении полиции.

Обстановка накалилась еще сильнее, когда на улицу вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов.

Полицейские, как отмечается, пытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его".

"Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Нападавшие лица выявлены и задержаны.

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