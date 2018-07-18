"Путина" в США усадили на быка, покрытого десятками разноцветных фаллоимитаторов (фото)
11:42, 18 июля 2018Курьёзы
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Журналисты предположили, что данный "перфоманс" отсылает к фотографии президента России Владимира Путина, на которой он запечатлен без рубашки верхом на лошади.
Инцидент произошел с одной из самых знаменитых статуй Нью-Йорка / Daily Star
В Нью-Йорке хулиган в маске Путина взобрался на знаменитую статую «Атакующий бык», покрытую цветными фаллоимитаторами.
Соответствующие фото опубликовало издание Daily Star.
Daily Star
Daily Star
Журналисты предположили, что данный "перфоманс" отсылает к фотографии президента России Владимира Путина, на которой он запечатлен без рубашки верхом на лошади.
NYPD just invited me into the 1st precinct on Monday to receive a summons for my work as Putin on the Wall Street Charging Bull. I assume that’s some kind of award? pic.twitter.com/lyohArOeJe— Jeff Jetton (@JeffreyJetton) 18 июля 2018 г.
Издание отмечает, что инцидент произошел после нашумевшей встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, за которую посленего раскритиковали многие мировые СМИ.
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