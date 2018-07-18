"Путина" в США усадили на быка, покрытого десятками разноцветных фаллоимитаторов (фото)

11:42, 18 июля 2018
Курьёзы
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Инцидент произошел с одной из самых знаменитых статуй Нью-Йорка / Daily Star

Соответствующие фото опубликовало издание Daily Star.

Daily Star
Daily Star

Журналисты предположили, что данный "перфоманс" отсылает к фотографии президента России Владимира Путина, на которой он запечатлен без рубашки верхом на лошади.

Издание отмечает, что инцидент произошел после нашумевшей встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, за которую посленего раскритиковали многие мировые СМИ.

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Теги: #США#Путин