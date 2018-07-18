"Путина" в США усадили на быка, покрытого десятками разноцветных фаллоимитаторов (фото)

Журналисты предположили, что данный "перфоманс" отсылает к фотографии президента России Владимира Путина, на которой он запечатлен без рубашки верхом на лошади.

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